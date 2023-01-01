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Харьков
Харьков
Профиль пользователя Yuris_mother
О себе
Люблю устраивать дома «дискотеку для соседей» и танцевать со своим котом Юрием под Led Zeppelin, pink Floyd, techno
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб📸 Пофоткаться🍷 Выпить в баре🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💬 Пообщаться онлайн🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
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