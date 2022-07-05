Ханты-Мансийск
Профиль пользователя Uliana

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О себе

Мне 16
Я меломан
По внешности обычная , рост где то 170+
Хочу исключительно общенип , друзей . Отношения не интересуют . Можно из других городов , не имеет значения .
Все остальное могу рассказать по ходу общения .

Профиль обновлён 22 ноября 2022 г.

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