Люблю послушать рок-музыку, фонк, иногда дабстеп или классику. В целом – меломан. Чаще читаю мангу или новеллы (Мосян Тунмю ванлав) Обожаю аниме - сериалы! «Ди. Грей - мен», «Клинок, рассекающий демонов», «Коносуба», и ... Немного сёнэн-ай 🌚🌚 В свободное время занимаюсь просмотром видео о расследованиях (криминол, убийства, маньяки), астрологии (натальная карта и роль каждой планеты в ней) и психология (саморефлексия – мое всё). Если верить тестам на тип личности и соционику, я — INFP 8w7 (что довольно противоречиво, но даёт равновесие в характере)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться ✈️ Путешествия

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность 🎭 Театр 💨 Кальян 🍷 Алкоголь

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