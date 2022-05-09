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Хабаровск
Профиль пользователя Vlad123

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О себе

Общительный ищу друга

Профиль обновлён 28 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🎬 Могу посоветовать фильм 🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь

Не нравится:

💩 Шутки про говно 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Хабаровск → пообщаться
Заходи не кусаюсь

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mskda
Москва → Другое
Ищу человека с которым можно пообщаться:)
маленькое фото пользователя Marincha19
Москва → Другое
Если у вас плохое настроение, могу поделиться фото своего хомячка)❤️
маленькое фото пользователя V_i_k_a
Хабаровск → Другое
Пообщаться , провести с хорошими людьми время
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