Если спросишь меня про китайские новеллы, звёздный путь или геншин то я не заткнусь. Буду рада послушать про то, что нравится тебе! Хочу разнообразить день сурка из дома и работы и почувствовать человеческое тепло

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 💨 Кальян 🎲 Настольные игры 🖼 Выставка / музей

✝️ Религия ☣️ Токсичность 📸 Пофоткаться 🪩 Ночной клуб

Хабаровск → Другое Всё сбудется, стоит только расхотеть.

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Хабаровск.

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