Мама в декрете,ищу подруг для общения (желательно в соц.сетях а не здесь).О себе немного:добрая,умею выслушать где-то подсказать и посоветовать,рада общению и новым знакомствам)

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

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Хабаровск → пообщаться Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.