⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Хабаровск

Хабаровск
Профиль пользователя Vera2004

фото пользователя Vera2004
фото #2 пользователя Vera2004
фото #3 пользователя Vera2004
фото #4 пользователя Vera2004
фото #5 пользователя Vera2004

О себе

Вера, 18, Хабаровск
– Я очень сильно люблю людей и общение, люблю сериалы, вкусно покушать и творчество во всем его многообразии, люблю читать, хоть мне это и тяжело даётся, особенно психологию. Хотелось бы найти смелых, креативных и творческих личностей (ещё дэдинсайды нравятся). Начинающий мастер по ноготочкам.

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ✝️ Религия 💩 Шутки про говно 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 💨 Кальян 🖼 Выставка / музей 🎭 Театр 🎮 Видеоигры 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Хабаровск → сходить на мероприятие
Ищу клиентов на ноготочки

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя zlatks
Новосибирск → Другое
Поболтать о жизни или о чем-то попроще, порадоваться/погрустить
маленькое фото пользователя ksenia.21
Хабаровск → Другое
Всё сбудется, стоит только расхотеть.
маленькое фото пользователя Ks.youuu
Хабаровск → Другое
Погулять по городу 🏙️
маленькое фото пользователя Vivanovska
Хабаровск → Другое
Буду рада встретится и пообщаться!
маленькое фото пользователя Sofa23
Хабаровск → Другое
Хочу пообщаться,потом можно встретиться погулять
маленькое фото пользователя vikkki
Хабаровск → Другое
Прогуляться по набережной
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Хабаровск

Ищешь друзей и компанию в городе Хабаровск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Хабаровск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.