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Хабаровск
Я приехала с молодым человеком из Питера неделю назад.
Хабаровск
Профиль пользователя Valeriya8
О себе
Я приехала с молодым человеком из Питера неделю назад.
Он много работает.
Буду рада знакомству☺️
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
События пользователя
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