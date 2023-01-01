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Хабаровск
Профиль пользователя Valeriya8

фото пользователя Valeriya8

О себе

Я приехала с молодым человеком из Питера неделю назад.
Он много работает.
Буду рада знакомству☺️

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Хабаровск → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить в кальянную, клуб, бар

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