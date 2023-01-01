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Хабаровск
Хабаровск
Профиль пользователя vadoka
О себе
Я музыкант, играю почти на всем, но в основе гитара/вокал. Обожаю вайб рок-групп, и сам хочу найти родственных душ в этом направлении)
Был в сети на прошлой неделе
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