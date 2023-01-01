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Хабаровск
Профиль пользователя vadoka

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О себе

Я музыкант, играю почти на всем, но в основе гитара/вокал. Обожаю вайб рок-групп, и сам хочу найти родственных душ в этом направлении)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🚴‍♀️ Спорт, бег, йога
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