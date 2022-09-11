⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Хабаровск

Хабаровск
Профиль пользователя Toha3

фото пользователя Toha3
фото #2 пользователя Toha3

О себе

Люблю ванпис, уведомления о поступлении зп, банановые эклеры и прогулки

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ks.youuu
Хабаровск → Другое
Погулять по городу 🏙️
маленькое фото пользователя vikkki
Хабаровск → Другое
Прогуляться по набережной
маленькое фото пользователя Vivanovska
Хабаровск → Другое
Буду рада встретится и пообщаться!
маленькое фото пользователя Sofa23
Хабаровск → Другое
Хочу прогуляться,сходить в караоке 4 комнаты,либо посмотреть фильм.
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Хабаровск

Ищешь друзей и компанию в городе Хабаровск?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, снимать квартиру вместе, поиграть в настолки, сходить в бар, клуб или кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Хабаровск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'ищу с кем вместе снимать квартиру', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник. А ещё можно найти чат по интересам и общаться с другими участниками.