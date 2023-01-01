О себе

Люблю животных, у меня две кошки и собака

Иногда рисую в свободное время

Не умею но очень люблю играть, могу составить компанию

Люблю ночные тусовки, походы в театр, прогулки, кататься на самокате, выезды на природу

Продаю пить и курить, но ничего против не имею