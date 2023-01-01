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Хабаровск
Люблю животных, у меня две кошки и собака
Хабаровск
Профиль пользователя Stormy
О себе
Люблю животных, у меня две кошки и собака
Иногда рисую в свободное время
Не умею но очень люблю играть, могу составить компанию
Люблю ночные тусовки, походы в театр, прогулки, кататься на самокате, выезды на природу
Продаю пить и курить, но ничего против не имею
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес🏫 Учеба🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🎭 Театр
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