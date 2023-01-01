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Хабаровск
Профиль пользователя Skorobogataya

фото пользователя Skorobogataya

О себе

Бью татуировки, катаюсь на скейте, рисую картины.
Люблю музыку и людей 🪬

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей

События пользователя

Хабаровск → прогуляться, перекусить

Выпить вина и вкусно покушать за болтавшей обо всем 🧿

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