Бью татуировки, катаюсь на скейте, рисую картины. Люблю музыку и людей 🪬

Была в сети пару дней назад

Выпить вина и вкусно покушать за болтавшей обо всем 🧿

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