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Хабаровск
Бью татуировки, катаюсь на скейте, рисую картины.
Хабаровск
Профиль пользователя Skorobogataya
О себе
Бью татуировки, катаюсь на скейте, рисую картины.
Люблю музыку и людей 🪬
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей
События пользователя
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