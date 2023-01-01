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Хабаровск
Профиль пользователя PeaceMan

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О себе

Я за побалтать и вкусный чай(любители чайных пакетиков идут мимо)) . Люблю авантюрность в людях экстрим и адреналин в крови. Мало свободного времени, но всегда можно договориться

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь

События пользователя

Хабаровск → прогуляться, перекусить

Я не давно в городе, где тут есть хороший кинотеатр?

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