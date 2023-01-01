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Хабаровск
Хабаровск
Профиль пользователя PeaceMan
О себе
Я за побалтать и вкусный чай(любители чайных пакетиков идут мимо)) . Люблю авантюрность в людях экстрим и адреналин в крови. Мало свободного времени, но всегда можно договориться
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🚴♀️ Активный отдых / спорт🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🇬🇧 Изучение нового
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