Хабаровск
Профиль пользователя Olia

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О себе

Люблю рисовать персонажей из аниме, музыка(к-поп, металл, рок, классика); страшилки, хоррор фильмы, мистика, исторические сериалы

Профиль обновлён 31 октября 2022 г.

События пользователя

Хабаровск → прогуляться, перекусить

Люблю кино, рисовать, слушать музыку, буду рада знакомству

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ksenia.21
Хабаровск → Другое

Всё сбудется, стоит только расхотеть.

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