Хабаровск
Профиль пользователя Nura5

фото пользователя Nura5
фото #2 пользователя Nura5

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба ✝️ Религия 🏢 Работа 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Хабаровск → пообщаться

Общение с новыми людьми онлайн

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Darirglaz
Челябинск → Другое

Хочется найти общение не на один день

маленькое фото пользователя Ks.youuu
Хабаровск → Другое

Погулять по городу 🏙️

маленькое фото пользователя Stacia
Хабаровск → Другое

Потусить на пляже

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