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Хабаровск
Профиль пользователя NatMax

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О себе

Люблю фантастику и фэнтези во всех проявлениях, семейную психологию, писательское ремесло, языки. Занимаюсь педагогической деятельностью.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

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Новокузнецк → пообщаться

Ищу позитивную и творческую подругу ☺️🎨

Откликнулись 2 участника

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