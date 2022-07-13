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Хабаровск
Хабаровск
Профиль пользователя NatMax
О себе
Люблю фантастику и фэнтези во всех проявлениях, семейную психологию, писательское ремесло, языки. Занимаюсь педагогической деятельностью.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью📚 Книги🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба🏢 Работа💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм✝️ Религия🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
📺 Политика☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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