Люблю заниматься творчеством (алмазная мозаика, картины по номерам), люблю гулять в дневное время, ходить в кино

Профиль обновлён 19 мая 2023 г.

🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

Хабаровск → Другое Все будет хорошо

Хабаровск → Другое Всё сбудется, стоит только расхотеть.

Хабаровск → Другое Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

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