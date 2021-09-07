Хабаровск
Профиль пользователя Nata24
О себе
Люблю заниматься творчеством (алмазная мозаика, картины по номерам), люблю гулять в дневное время, ходить в кино
Профиль обновлён 19 мая 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочу настоящую дружбу, дружить я умею
Санкт-Петербург → Другое
Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.
Хабаровск → Другое
Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)
Хабаровск → Другое
Люблю кино, рисовать, слушать музыку, буду рада знакомству
Хабаровск → Другое
Всё сбудется, стоит только расхотеть.
Владивосток → Другое
Хочу найти подругу))
Хабаровск → Другое
Все будет хорошо
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