Хабаровск
Профиль пользователя Nata24

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О себе

Люблю заниматься творчеством (алмазная мозаика, картины по номерам), люблю гулять в дневное время, ходить в кино

Профиль обновлён 19 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы

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Хочу настоящую дружбу, дружить я умею

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Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

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Ищу подругу для общения в соц. сетях а в дальнейшем возможно в живую)

маленькое фото пользователя Olia
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Люблю кино, рисовать, слушать музыку, буду рада знакомству

маленькое фото пользователя ksenia.21
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Всё сбудется, стоит только расхотеть.

маленькое фото пользователя Alevtina3474
Владивосток → Другое

Хочу найти подругу))

маленькое фото пользователя Lina32
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Все будет хорошо

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