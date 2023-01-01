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Хабаровск
Профиль пользователя MishkaPoli

фото пользователя MishkaPoli

О себе

Недавно приехал в Хабаровск , ищу друзей, я добрый, весëлый и первое время очень стеснительный, из плохого пью и курю 😅☺

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей

Не нравится:

💩 Шутки про говно

События пользователя

Владивосток → прогуляться, перекусить

Го выпьем, послушаем музыку и по горим)))

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Elvira7

Хабаровск → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб в приятной компании ☺

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Tamarko

Хабаровск → сходить на мероприятие

Съездить в зоосад)

Откликнулись 3 участника

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