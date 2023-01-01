⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Профиль пользователя MishkaPoli
О себе
Недавно приехал в Хабаровск , ищу друзей, я добрый, весëлый и первое время очень стеснительный, из плохого пью и курю 😅☺
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🚴♀️ Спорт, бег, йога🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Хабаровск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам