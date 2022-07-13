Я не особо приверженец хардкор-металла или какого-нибудь дикого рока. Обычно предпочитаю что-то в духе рок-антиутопии 90-х годов. Я меломан, но главное для меня, чтобы музыка не резала уши. Я увлекаюсь паркуром и фрираном, изредка рисую какую-то ерунду. Можно сказать, что я задрот, но я люблю уют и проводить время с комфортом, люблю наслаждаться прекрасным и уютным атмосферным окружением.

Профиль обновлён 1 июля 2023 г.

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