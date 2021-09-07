Хабаровск
Профиль пользователя mintmiracle
О себе
•В свободное иногда время читаю книги.
• Люблю Марвел и Сверхъестественное.
•Учусь на первом курсе медицинского.
•Всегда рада новым знакомствам и общению, люблю рассказывать и слушать.
Хотелось бы найти подругу с которой можно провести время по душам и попить теплого чая🐻🤎
Профиль обновлён 28 мая 2023 г.
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