Хабаровск
Профиль пользователя Milly_ss

фото пользователя Milly_ss

О себе

Бегаю по вечерам, периодически хожу в спорт зал, люблю гулять, за активный отдых, могу поддержать любую тему в разговоре (кроме политики) , можем обсудить фильм/книгу или просто поговорить обо всем на свете

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

События пользователя

Хабаровск → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб в компании приятного человека(нескольких), пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ks.youuu
Хабаровск → Другое

Погулять по городу 🏙️

маленькое фото пользователя Stacia
Хабаровск → Другое

Потусить на пляже

маленькое фото пользователя V_i_k_a
Хабаровск → Другое

Пообщаться , провести с хорошими людьми время

маленькое фото пользователя Vivanovska
Хабаровск → Другое

Буду рада встретится и пообщаться!

маленькое фото пользователя vikkki
Хабаровск → Другое

Прогуляться по набережной

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