Бегаю по вечерам, периодически хожу в спорт зал, люблю гулять, за активный отдых, могу поддержать любую тему в разговоре (кроме политики) , можем обсудить фильм/книгу или просто поговорить обо всем на свете

Профиль обновлён 24 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового 🎸 Концерт / фестиваль 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр

Хабаровск → Другое Буду рада встретится и пообщаться!

Хабаровск → Другое Пообщаться , провести с хорошими людьми время

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Хабаровск.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.