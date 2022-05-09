Хабаровск
Профиль пользователя Milly_ss
О себе
Бегаю по вечерам, периодически хожу в спорт зал, люблю гулять, за активный отдых, могу поддержать любую тему в разговоре (кроме политики) , можем обсудить фильм/книгу или просто поговорить обо всем на свете
Профиль обновлён 24 августа 2023 г.
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