Хабаровск

Профиль пользователя Mila23

О себе Люблю музыку, неважно какого жанра, главное чтобы понравилась по звучанию

Люблю книги,фанфики и мангу

Люблю аниме, мультфильмы, сериалы, фильмы

Занимаюсь творческой деятельностью

Была в сети две недели назад

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