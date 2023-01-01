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Хабаровск
Люблю музыку, неважно какого жанра, главное чтобы понравилась по звучанию
Хабаровск
Профиль пользователя Mila23
О себе
Люблю музыку, неважно какого жанра, главное чтобы понравилась по звучанию
Люблю книги,фанфики и мангу
Люблю аниме, мультфильмы, сериалы, фильмы
Занимаюсь творческой деятельностью
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
Не нравится:
💩 Шутки про говно☣️ Токсичность📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб
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