Хабаровск
Профиль пользователя Maria20

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О себе

Всем привет, ищу лучшую подругу♥

Профиль обновлён 4 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💃 Потанцевать 💕 Обсудить отношения 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия

События пользователя

Хабаровск → пообщаться

Я хочу классно провести время как в живую так и онлайн

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alex64
Саратов → Другое

Девочки, пишите))

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