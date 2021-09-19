Хабаровск
Профиль пользователя Ks.youuu

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О себе

Мое хобби - создание украшений ручной работы из бисера и бусин (чокеры, колечки) ✨
Люблю смотреть различные шоу на ютубе с современными комиками 👌
Животные - моя отдельная любовь!
Рада поддержать разговор на разные темы, всегда интересно узнать как живут другие люди 😊

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🐈 Домашние животные 🪐 Астрология / таро 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Хабаровск → прогуляться, перекусить

Погулять по городу 🏙️

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