Хабаровск
Профиль пользователя Ks.youuu
О себе
Мое хобби - создание украшений ручной работы из бисера и бусин (чокеры, колечки) ✨
Люблю смотреть различные шоу на ютубе с современными комиками 👌
Животные - моя отдельная любовь!
Рада поддержать разговор на разные темы, всегда интересно узнать как живут другие люди 😊
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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