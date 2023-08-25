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Хабаровск
Хабаровск
Профиль пользователя Julia_11
О себе
Я занимаюсь танцами и ищю друзей от 11 до 16 лет
Профиль обновлён 27 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎲 Настольные игры
Не нравится:
📺 Политика 🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 💨 Кальян 🍴 Кафе / ресторан 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🍷 Алкоголь 🪩 Ночной клуб 📸 Пофоткаться
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