Хабаровск
Профиль пользователя Julia1998

фото пользователя Julia1998
фото #2 пользователя Julia1998

О себе

Люблю слушать музыку очень громко
💃💃💃💃💃💃💃💃👯‍♂️🤳🤳

Профиль обновлён 5 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 📺 Политика 💰 Бизнес 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы

События пользователя

Хабаровск → пообщаться

Подруг ищу хороших и верных

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя TG_Sergey_aloha
Москва → Другое

Человеку нужен человек!😉

маленькое фото пользователя Olia
Хабаровск → Другое

Люблю кино, рисовать, слушать музыку, буду рада знакомству

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Москва → Другое

Ищу подружку🤗

маленькое фото пользователя Erinaceus
Москва → Другое

Пообщаться, поиграть. Посмотреть онлайн кино) А можно и вживую

маленькое фото пользователя Lina32
Хабаровск → Другое

Все будет хорошо

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