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Хабаровск
Хабаровск
Профиль пользователя Elvira7
О себе
Обучаюсь в медицинском колледже. Свободное стараюсь проводить за книгой или интересным фильмом. Люблю ходить в кинотеатры, клубы или просто гулять по городу.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
Участие в других событиях
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