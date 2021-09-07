Хабаровск

Профиль пользователя Elvira7

О себе Обучаюсь в медицинском колледже. Свободное стараюсь проводить за книгой или интересным фильмом. Люблю ходить в кинотеатры, клубы или просто гулять по городу.

Была в сети на этой неделе

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