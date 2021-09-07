⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Хабаровск

Хабаровск
Профиль пользователя Elvira7

фото пользователя Elvira7

О себе

Обучаюсь в медицинском колледже. Свободное стараюсь проводить за книгой или интересным фильмом. Люблю ходить в кинотеатры, клубы или просто гулять по городу.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🏫 Учеба💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍷 Алкоголь📸 Пофоткаться🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Хабаровск → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб в приятной компании ☺

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Milly_ss

Хабаровск → прогуляться, перекусить

Сходить в клуб в компании приятного человека(нескольких), пообщаться

Откликнулся 1 участник

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Хабаровск

маленькое фото пользователя Primorskaya
маленькое фото пользователя Moskvin97
маленькое фото пользователя Vickeyf
маленькое фото пользователя Shhhhhhh
маленькое фото пользователя Avnovop
маленькое фото пользователя gkratos_30
маленькое фото пользователя Aleksandr2809
маленькое фото пользователя AlienSS
маленькое фото пользователя LuTeR
маленькое фото пользователя Ant.arina
маленькое фото пользователя Maria23
маленькое фото пользователя Julia1998
маленькое фото пользователя Dashik
маленькое фото пользователя Anita1997
маленькое фото пользователя 1234567
маленькое фото пользователя Anton81
маленькое фото пользователя Mumin2004
маленькое фото пользователя Lizaveta123
маленькое фото пользователя Kseniya_13
маленькое фото пользователя Viktoriya
маленькое фото пользователя Lina32
маленькое фото пользователя Valeri
маленькое фото пользователя ssto8p9
маленькое фото пользователя Leo31
маленькое фото пользователя Sonya1109
маленькое фото пользователя Parasol_ka
маленькое фото пользователя Shadow_link
маленькое фото пользователя Arkady

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам