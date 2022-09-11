Хабаровск
Профиль пользователя Dexter

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О себе

Предпочитаю музыку стиля "рок". Увлекаюсь Ultimate фрисби, сноубордом, роликами, кроссфитом и настольными играми.
Играю в интеллектуальные викторины подобные "КвизПлиз".
Фанат трилогии "Властелин колец".

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги 💩 Странный юмор 🏫 Учеба 🏢 Работа 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

Не нравится:

🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 📺 Политика ☣️ Токсичность 💰 Бизнес 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

События пользователя

Хабаровск → сходить на мероприятие

Сыграть тематический Квиз по трилогии "Властелин колец"

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