Хабаровск

Профиль пользователя Danila1902

О себе Люблю путешествовать,люблю топать по городу,держа в руке кофе,в любом виде)любитель болтать с людьми

Был в сети на прошлой неделе

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