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Хабаровск
Профиль пользователя Danila1902

фото пользователя Danila1902

О себе

Люблю путешествовать,люблю топать по городу,держа в руке кофе,в любом виде)любитель болтать с людьми

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🚶‍♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🎲 Настольные игры💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Хабаровск → собрать компанию

Приехал временно в свой город)

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