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Хабаровск
Хабаровск
Профиль пользователя Danila1902
О себе
Люблю путешествовать,люблю топать по городу,держа в руке кофе,в любом виде)любитель болтать с людьми
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян🚶♀️ Прогуляться💃 Потанцевать🇬🇧 Изучение нового
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