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Хабаровск
Профиль пользователя Danik_mechanik

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О себе

Занимаюсь автомеханикой и интересуюсь машинами и хочу найти друзей по похожим интересам, также интересуюсь электросамокатами но пока что у самого нету (скоро будет). Прошу отозваться ;)

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

🎲 Настольные игры🎭 Театр🍷 Выпить в баре

События пользователя

Хабаровск → пообщаться

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