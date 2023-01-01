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Хабаровск
Хабаровск
Профиль пользователя Danik_mechanik
О себе
Занимаюсь автомеханикой и интересуюсь машинами и хочу найти друзей по похожим интересам, также интересуюсь электросамокатами но пока что у самого нету (скоро будет). Прошу отозваться ;)
Был в сети вчера
Общаюсь на темы:
🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🎮 Видеоигры💬 Пообщаться онлайн🚴♀️ Спорт, бег, йога🚶♀️ Прогуляться
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