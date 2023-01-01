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Хабаровск
Профиль пользователя Crain

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О себе

Меня зовут Александр, мне нравится заниматься различными видами спорта, начиная от лёгкой атлетики (бег, подтягивание на тренажерах) и заканчивая водным полом и катанием на коньках.
Слушаю практически любую музыку, но в основном превалирует такой жанр как рок.
Учусь и работаю по it-сфере, мне эта деятельность более чем по душе

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм🐈 Домашние животные🏫 Учеба😊 Поделиться радостью🏢 Работа🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога📸 Пофоткаться🚶‍♀️ Прогуляться🖼 Выставка / музей🍷 Выпить в баре💬 Пообщаться онлайн✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро📺 Политика🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎭 Театр
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