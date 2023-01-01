О себе

Меня зовут Александр, мне нравится заниматься различными видами спорта, начиная от лёгкой атлетики (бег, подтягивание на тренажерах) и заканчивая водным полом и катанием на коньках.

Слушаю практически любую музыку, но в основном превалирует такой жанр как рок.

Учусь и работаю по it-сфере, мне эта деятельность более чем по душе