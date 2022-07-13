Хабаровск
Профиль пользователя Billy_Hill

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О себе

Со скрипом в костях и с огоньком в сердце. Люблю поговорить о разном. Темы любые. Охотно путешествую, открываю новые места. По спорту, в прошлом настольный теннис и плавание, но это было давно. Сейчас мой максимум велик. Хотя я и мечтаю опять ходить на скалодром.

Но я за движ и открыт к предложениям.

Люблю кино, хорошие книги, в последнее время обращаю внимание на политику. Но это наверное возраст)

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы 💩 Странный юмор

Не нравится:

🪐 Астрология, таро 💕 Обсудить отношения

События пользователя

Хабаровск → прогуляться, перекусить

Движ на середину дня, обед.

Хабаровск → пообщаться

Говорилка 1.0 test

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