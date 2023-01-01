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Хабаровск
Профиль пользователя bedaelena45

фото пользователя bedaelena45

О себе

О себе
Мое хобби - графический дизайн✨
Люблю смотреть на ютубе шоу 👌
Животные - моя отдельная любовь!
Рада поддержать разговор на любые темы😊

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🚶‍♀️ Прогуляться🍿 Сходить в кино💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться

Участие в других событиях

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Хабаровск → прогуляться, перекусить

Погулять по городу 🏙️

Откликнулось 13 участников

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