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Хабаровск
Люблю уютные посиделки с настолками. Хочу научиться красиво петь, поэтому хожу на вокал. Но уже заранее, люблю ходить в караоке😅
Хабаровск
Профиль пользователя Ant.arina
О себе
Люблю уютные посиделки с настолками. Хочу научиться красиво петь, поэтому хожу на вокал. Но уже заранее, люблю ходить в караоке😅
Немного играю на укулеле. Хорошо рисую. Катаюсь на горных лыжах.
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового
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