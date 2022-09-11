⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Хабаровск

Хабаровск
Профиль пользователя Ant.arina

фото пользователя Ant.arina

О себе

Люблю уютные посиделки с настолками. Хочу научиться красиво петь, поэтому хожу на вокал. Но уже заранее, люблю ходить в караоке😅
Немного играю на укулеле. Хорошо рисую. Катаюсь на горных лыжах.

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

📺 Политика🪐 Астрология / таро
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Хабаровск

маленькое фото пользователя AlienSS
маленькое фото пользователя Wofbgdkv12497
маленькое фото пользователя Veronica14
маленькое фото пользователя gkratos_30
маленькое фото пользователя Moskvin97
маленькое фото пользователя vikkki
маленькое фото пользователя Winger
маленькое фото пользователя Stacia
маленькое фото пользователя Ranstvirston
маленькое фото пользователя LuTeR
маленькое фото пользователя Kseniya_13
маленькое фото пользователя Chcksnxi
маленькое фото пользователя Shadow_link
маленькое фото пользователя Leo31
маленькое фото пользователя Armush
маленькое фото пользователя Parasol_ka
маленькое фото пользователя Diana_189
маленькое фото пользователя novelaaa
маленькое фото пользователя V_i_k_a
маленькое фото пользователя Elena0505
маленькое фото пользователя Artjom
маленькое фото пользователя Liza0502
маленькое фото пользователя TSmol
маленькое фото пользователя 2738
маленькое фото пользователя Vera2004
маленькое фото пользователя Avnovop
маленькое фото пользователя Nata24
маленькое фото пользователя Aleksandr2809

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам