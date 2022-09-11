О себе

Люблю уютные посиделки с настолками. Хочу научиться красиво петь, поэтому хожу на вокал. Но уже заранее, люблю ходить в караоке😅

Немного играю на укулеле. Хорошо рисую. Катаюсь на горных лыжах.