Хабаровск
Профиль пользователя Anita1997
О себе
Заниматься фитнесом, люблю плавать. Отучилась на кондитера и делаю вкуснейшие десерты. Играю в настольные игры, люблю петь, танцевать и жить на всю катушку.
Тот самый человек, который будет "ЗА" любой кипиш)
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
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