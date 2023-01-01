О себе

Промышленный альпинист, выветриваюсь на веревках настолько порой хорошо, что хожу на улицу только в магазин, и то, за пивом. Люблю порой поговорить, главное тему не пустую задать, встретиться компанией, посмотиеть фильм, просто идти и слушать музыку