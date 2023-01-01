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Хабаровск
Профиль пользователя Anatoliy93

фото пользователя Anatoliy93

О себе

Промышленный альпинист, выветриваюсь на веревках настолько порой хорошо, что хожу на улицу только в магазин, и то, за пивом. Люблю порой поговорить, главное тему не пустую задать, встретиться компанией, посмотиеть фильм, просто идти и слушать музыку

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре

Не нравится:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы📺 Политика✝️ Религия🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес
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