⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Хабаровск
Хабаровск
Хабаровск
Профиль пользователя Anatoliy93
О себе
Промышленный альпинист, выветриваюсь на веревках настолько порой хорошо, что хожу на улицу только в магазин, и то, за пивом. Люблю порой поговорить, главное тему не пустую задать, встретиться компанией, посмотиеть фильм, просто идти и слушать музыку
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💬 Пообщаться онлайн🍷 Выпить в баре
Не нравится:
Другие пользователи из города Хабаровск
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам