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Хабаровск
Профиль пользователя ALHughea

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О себе

Очень люблю слушать рок музыку. В основном зарубежную. Иногда бегаю. Стараюсь держать форму.

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр
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