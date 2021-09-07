Хабаровск
Профиль пользователя Aleksandr2809
О себе
Слушаю различную музыку, но в основном рок и техно. Люблю хорошие компьютерные игры например wow, rimworld. Люблю IT и работаю в этой сфере. Учусь в вузе на удаленке, люблю настолки. Но еще не играл в dnd, хотелось бы попробовать. Люблю вкусно поесть и выпить типо бургера и вина)
Профиль обновлён 11 июля 2023 г.
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