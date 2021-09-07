Слушаю различную музыку, но в основном рок и техно. Люблю хорошие компьютерные игры например wow, rimworld. Люблю IT и работаю в этой сфере. Учусь в вузе на удаленке, люблю настолки. Но еще не играл в dnd, хотелось бы попробовать. Люблю вкусно поесть и выпить типо бургера и вина)

Профиль обновлён 11 июля 2023 г.

🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🍿 Фильмы, сериалы 😓 Обсудить проблемы 🐈 Домашние животные

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