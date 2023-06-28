Керчь
Профиль пользователя Terranin
О себе
Привет. Не против пообщаться, в принципе, на любые темы.
Плыву по жизни особо ни к чему не стремясь. Просто наслаждаюсь данным природой промежутком своего времени.
Нравится читать, походы по разным мероприятиям, концертам.
Ценю свою и чужую свободу.
Люблю спорт. Не курю. Пью редко.
За интересный движ.
Профиль обновлён 2 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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