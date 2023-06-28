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Керчь
Профиль пользователя Natali80

фото пользователя Natali80

О себе

Люблю общение, танцы и увлекаюсь психологией.

Профиль обновлён 7 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 💃 Потанцевать
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