Керчь
Профиль пользователя Dasha_b

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Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро

События пользователя

Керчь → пообщаться

Просто скучно, ищу подружку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tanya96
Москва → Другое

Ищу веселую подружку/ интересную собеседницу (можно в одном лице🙃 )

маленькое фото пользователя Nina21
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг

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