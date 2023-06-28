Керчь
Профиль пользователя Aisha_31
О себе
Нравится читать книги различных жанров, чаще фантастов 📖
Бегаю, учусь кататься на скейте🛹
Веб-дизайн ван лав
Профиль обновлён 5 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💃 Потанцевать 🇬🇧 Изучение нового 🚶♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн ✈️ Путешествия 📚 Книги 🧠 Психология / саморазвитие 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные ✝️ Религия
Не нравится:
🪩 Ночной клуб 💨 Кальян 🍷 Алкоголь
События пользователя
Участие в других событиях
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