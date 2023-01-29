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Кемерово
Профиль пользователя Tina.35

фото пользователя Tina.35

О себе

Люблю гулять,в т.ч. в парках,за городом. Люблю читать. Шашлыки люблю,в карты играть

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино

Не нравится:

✝️ Религия📺 Политика💨 Кальян🍷 Алкоголь
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