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Кемерово
Кемерово
Профиль пользователя Tina.35
О себе
Люблю гулять,в т.ч. в парках,за городом. Люблю читать. Шашлыки люблю,в карты играть
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться🍿 Сходить в кино
Не нравится:
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