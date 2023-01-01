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Кемерово
Профиль пользователя saahil

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О себе

Мне нравится такая хорошая музыка, я интроверт, поэтому мне нравятся глубокие разговоры.

Был в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🐈 Домашние животные📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн
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