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Кемерово
Кемерово
Профиль пользователя saahil
О себе
Мне нравится такая хорошая музыка, я интроверт, поэтому мне нравятся глубокие разговоры.
Был в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🏢 Работа🐈 Домашние животные📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб🚴♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн
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