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Кемерово
Профиль пользователя Ruvora

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О себе

Учусь и не занимаюсь ничем, кроме учëбы :D В свободное время сижу на ютубе, гуляю, слушаю музыку и другие приколы интровертов.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

🪐 Астрология / таро✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес💨 Кальян🍷 Выпить в баре💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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