Кемерово
Профиль пользователя Nvn._109

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фото #2 пользователя Nvn._109

О себе

去。。 слушаю музыку люблю рисовать гулять люблю животных

Профиль обновлён 2 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро

Участие в других событиях

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Владивосток → Другое

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