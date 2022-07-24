Послушный парень на ночь✨ Твоя мечта на яву На утро-будешь вспоминать меня и искать вновь. 💎Высокий 💎Зеленоглазый 🧊Воспитан 🧊Образован 🧊Деликатен 🧊Адекватен Ищу друзей От 17-35 лет ➡️Интересно ⬅️ ▶️Ночные разговоры и прогулки ▶️Походы в кино или театр

Профиль обновлён 4 июля 2023 г.

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Ищешь друзей и компанию в городе Кемерово?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Кемерово.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.