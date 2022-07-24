Кемерово
Профиль пользователя MICKEY
О себе
Послушный парень на ночь✨
Твоя мечта на яву
На утро-будешь вспоминать меня и искать вновь.
💎Высокий
💎Зеленоглазый
🧊Воспитан
🧊Образован
🧊Деликатен
🧊Адекватен
Ищу друзей От 17-35 лет
➡️Интересно ⬅️
▶️Ночные разговоры и прогулки
▶️Походы в кино или театр
Профиль обновлён 4 июля 2023 г.
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