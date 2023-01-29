Кемерово

Профиль пользователя Lina456

О себе Слушаю разную музыку, на данный момент любимый исполнитель Xolidayboy. Нравится читать книги по психологии и фантастике. Учусь в медицинском на 3 курсе.

Была в сети две недели назад

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