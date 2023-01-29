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Кемерово
Кемерово
Профиль пользователя Lina456
О себе
Слушаю разную музыку, на данный момент любимый исполнитель Xolidayboy. Нравится читать книги по психологии и фантастике. Учусь в медицинском на 3 курсе.
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться
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