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Кемерово
Кемерово
Профиль пользователя Julia005
О себе
Люблю слушать музыку особенно ремиксы и смотреть турецкие сериалы) учусь в техникуме, 18 лет. Не было отношений)
Была в сети две недели назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💨 Кальян📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
🏢 Работа📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🎭 Театр
Участие в других событиях
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