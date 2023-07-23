Кемерово

Профиль пользователя Julia005

О себе Люблю слушать музыку особенно ремиксы и смотреть турецкие сериалы) учусь в техникуме, 18 лет. Не было отношений)

Была в сети две недели назад

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