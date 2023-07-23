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Кемерово
Профиль пользователя Julia005

фото пользователя Julia005

О себе

Люблю слушать музыку особенно ремиксы и смотреть турецкие сериалы) учусь в техникуме, 18 лет. Не было отношений)

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие💰 Инвестиции / бизнес😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать💨 Кальян📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

🏢 Работа📺 Политика☣️ Токсичность💩 Шутки про говно📚 Книги✝️ Религия🪐 Астрология / таро💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры🎭 Театр

Участие в других событиях

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