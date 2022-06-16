Кемерово
Профиль пользователя INastia137

О себе

Мне нравиться играть на гитаре. Слушаю старые английские песни. Рисую. Люблю животных

Профиль обновлён 6 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес ✝️ Религия 📚 Книги 🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор 📺 Политика ☣️ Токсичность

События пользователя

Кемерово → пообщаться

Хочу найти человека с которым приятно пообщаться

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя pie_lina
Москва → Другое

Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

маленькое фото пользователя spthchu
Анапа → Другое

найти подругу и общаться обо всем чтобы не было грустно)

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